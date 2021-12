Luca Brecel speelt woensdag ten vroegste om 21 uur tegen Pang Junxu

LEES OOK. Brecel straft blunders Perry af op weg naar zestiende finales: “Ik kwam goed weg”

De hoop van Luca Brecel op een vrije dag bleek ijdel: de 26-jarige Limburger werkt woensdagavond (ten vroegste om 21 uur en niet op een tv-tafel) al zijn zestiende finale van Schotse Open af tegen de Chinees Pang Junxu. Pang valt niet alleen te vrezen omwille van zijn naam: het nummer 65 van de wereld werd vorig seizoen verkozen tot ‘rookie of the year’. De neoprof haalde in drie toernooien de achtste finales, op het UK Championship schakelde hij toen onder meer Saengkham en Maguire uit.(mg)