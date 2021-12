Make-over voor duizendpoot Selina uit Beringen: “Ik zie er niet uit zoals ik écht ben”

Selina (23) uit Beringen droomde vroeger van een acteercarrière, maar gaat nu volop voor haar droomjob als dramatherapeut. Als ze in de spiegel kijkt, reflecteert het beeld niet de persoon die ze vanbinnen is: “Ik ben een creatieve duizendpoot en wil er ook zo uitzien.” Haar wens voor ons make-overteam: “Laat de échte Selina zien”.

Selina (23) uit Beringen bouwt volop aan haar eigen zaak als dramatherapeut. Haar wens: “Er eens wat minder braafjes uitzien! Hoe creatiever, hoe liever.”

Zo komt ze binnen in onze studio

Selina gaat voor veilige combinaties en comfort. Make-up draagt ze niet vaak. Haar kapsel heeft een “corona-uitgroei”, maar: “Ik heb echt zin in een nieuwe look: hoe creatiever, hoe liever.”

Dit vindt ze van het resultaat

Outfit bij La Bottega

Selina: “Ik ben heel blij dat ik deze haarkleur aandurfde, al was het even schrikken in het begin. Het blauw van mijn jurk combineert heel leuk met die nieuwe look!”

De tips van ons team

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Het blauw van de jurk en koper, haar nieuwe haarkleur, zijn complementaire kleuren die elkaar versterken. De laarzen hebben een fijn hakje, dat maakt de look eleganter. Maar je kan er net zo goed een enkellaars met stoere rubberen zool onder dragen.”

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Oogschaduw in roze en oranje tinten verdiepen de kleur van haar grijs-blauwe ogen en matchen perfect met haar nieuwe haarkleur. Een lichte BB-crème (foundation en dagcrème in één, red.) en los poeder met roze ondertoon laten haar huid stralen. Tip: breng je crème aan met een stippling brush voor een natuurlijk resultaat.”

Kapseltip

Despina Dokas voor Mod’s Hair: “Selina heeft prachtig lang haar, en een pittige koperkleur zet haar blauwe ogen in de kijker. Accentlokken in de lengtes zorgen voor meer speelsheid en een natuurlijker effect. Voor extra glanzend haar gebruik je na het wassen een spoeling die de haarschubben afsluit.”

Ism styliste Liesbeth Verlinden en visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega (labottega.be) en kapster Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.

