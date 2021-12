GETEST. Wij gaan op zoek naar een herenhuis in Antwerpen: “De prijzen staan historisch hoog”

Antwerpen

Een herenhuis vinden dat bij je past, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Deze week gingen we zelf eens shoppen. En wat blijkt? Zoals de makelaars ons vertellen zijn er niet al te veel panden te vinden. Is zo’n instapklaar herenhuis in de stad wel betaalbaar? “Het aanbod is klein, dus de prijzen staan historisch hoog”, zegt Michaël Steffens van Listed Property.