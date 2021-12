Olympisch medaillewinnares Madeline Groves onthult misbruik door leidinggevende binnen Australische zwembond

De Australische zwemster Madeline Groves werd als tiener het slachtoffer van seksueel misbruik door een leidinggevende in het zwemmilieu. Dat maakte ze bekend in een interview met de tv-zender ABC.

De 26-jarige Groves had in 2016 in Rio twee keer olympisch zilver gewonnen (op de 200 vlinder en de 4x100 wissel) maar zegde af voor de Spelen in Tokio uit protest tegen “vrouwonvriendelijke perverten in het milieu”. Met haar nieuwe onthulling reageert ze naar eigen zeggen op de affaire rond voormalig trainer John Wright, die wegens seksueel misbruik van jongens in de jaren ‘80 en ‘90 achter slot en grendel werd gezet.

© BELGAIMAGE

‘“Ik heb het gevoel dat men door de affaire John Wright denkt dat deze dingen tot het verleden behoren, en de tijden veranderd zijn. Maar dat is niet bepaald de waarheid. Toen ik minderjarig was, was ik meermaals het slachtoffer van een volwassen man”, legde Groves uit. “Op dat moment had ik niemand bij wie ik terechtkon. En zelfs vandaag is er niemand binnen het zwemmilieu die ik voldoende kan vertrouwen om dit te onthullen.”

Over wie het gaat, wilde de zwemster niet kwijt, maar de dader zou nog steeds aan de slag zijn in het milieu. Evenmin diende ze klacht tegen hem in. “Toen ik in het verleden probeerde klacht neer te leggen tegen andere mensen in het sportmilieu, was dat telkens zo’n teleurstelling dat ik ervan overtuigd ben dat nu klacht indienen tegen die persoon even weinig gevolgen zal hebben als bij de anderen”, aldus Groves.

Na haar weigering om naar de Spelen van Tokio te gaan, regelde de Australische zwembond een ontmoeting met Groves. Daarin erkende de federatie dat er in het verleden “onaanvaardbaar gedrag” had plaatsgevonden. Tegelijk werd een onafhankelijke onderzoekscommissie in het leven geroepen. De bevindingen daarvan worden volgend jaar verwacht.