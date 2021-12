Iets voor de wintermercato? Peruviaanse spits en Amerikaanse middenvelder bezoeken Anderlecht

Liza is de spits van Club Sporting Cristal, op dit moment tweede in de Peruviaanse hoogste klasse. In 42 wedstrijden was de jonge aanvaller al goed voor tien doelpunten. Ondanks zijn bezoek aan Anderlecht is de interesse in de spits op dit moment nog niet concreet.

Diego Luna speelt voor El Paso Locomotive FC en was in de Amerikaanse tweede klasse dit seizoen goed voor negen goals en vijf assists. De 18-jarige Amerikaanse jeugdinternational bezocht echter ook ploegen in Portugal.

