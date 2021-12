Assisenproces rond moord op Julie Van Espen gaat van start: dit mogen we verwachten

In Antwerpen start woensdag de assisenzaak rond de moord op Julie Van Espen, de 23-jarige studente uit Schilde. Vandaag op de agenda: de samenstelling va een 12-koppige volksjury. Binnen twee weken moet die oordelen over de schuld van Steve Bakelmans (41). Wat gebeurde er op die noodlottige 4 mei, tweeënhalf jaar geleden? Hoe was het mogelijk dat de verdachte vrij rondliep, terwijl hij al eerder veroordeeld werd voor verkrachting? Een samenvatting van de zaak.