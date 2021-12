Geen onthaal voor vijftiental niet-begeleide minderjarigen in Klein Kasteeltje

“Voor de eerste keer sinds de migratiecrisis van 2015 zullen een vijftiental niet-begeleide minderjarigen niet onthaald kunnen worden”, meldt Franstalig kinderrechtencommissaris Bernard De Vos woensdag aan Belga. Hij bezoekt regelmatig de site om mensen te ondersteunen die in de kou staan te wachten.

Fedasil heeft woensdagochtend een dertigtal niet-begeleide minderjarigen in de wachtrij geïdentificeerd, maar er zijn vandaag slechts zestien plaatsen beschikbaar in het Klein Kasteeltje en de opvangcentra zijn verzadigd.

“Het is een onaanvaardbare situatie, vooral omdat we al enkele dagen wisten dat het verder zou verslechteren. Als verdediger van de rechten van het kind is het ondraaglijk om dit te zien”, voegt hij eraan toe.

“Ik heb Fedasil uitdrukkelijk gevraagd alle minderjarigen op te vangen. Dit is onaanvaardbaar en ik zal er persoonlijk op toezien dat opvang gerespecteerd wordt. Liever een bed van een volwassenen innemen dan geen bed”, reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Madhi (CD&V) op Twitter. “Ondertussen moet ook de Dienst Voogdij dringend doen wat van hen verwacht wordt: leeftijdstest uitvoeren. Bij twijfel blijkt 70 procent meerderjarig te zijn. Maar als we maanden moeten wachten op een antwoord, nemen die volwassen asielzoekers plaatsen van kinderen in.”