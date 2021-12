Van ‘knaldrang’ tot ‘friemelhaat”: dit zijn de genomineerden voor ‘woord van het jaar’

De VRT en Van Dale doen ­deze maand weer een beroep op het publiek om een ‘Woord van het jaar’ te kiezen. De vijftien genomineerde begrippen zijn dit jaar ontstaan of populair geworden.

Van boosterprik tot deltavariant: het gros van de nieuwe termen is, zoals verwacht, gesmeed in volle coronacrisis en verwijst er ook naar. Ook voor grot­syndroom is dat het geval: een angstcomplex dat iemand ervaart die na langdurige isolatie weer kan deelnemen aan het sociale leven.

Daarnaast duiken er ook nog sterk gevoelsmatige woorden op, zoals friemelhaat (overgevoeligheid voor het friemelen van anderen) of knaldrang (het sterk verlangen om uit de bol te gaan). Op de lijst staan verder: doopgids (voor het organiseren van een studentendoop), doorbraakinfectie, koalatest, paaspauze, pasjesmaatschappij, strooistep, tegelwippen, tweedehandslucht, verkeersvlecht en vriendenerfenis. Stemmen kan tot 20 december.

Ook in Nederland staan boosterprik en deltavariant op de lijst, met daarnaast ook prikspijt, QR-samenleving, vaccinatievoordringer en wappiegeluid (misleidende inzichten, zoals van complotdenkers). (gvds)