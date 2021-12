De perfecte cocktail bij het haardvuur: met maar drie ingrediënten maak je een Rockabillie

Op koude winteravonden, al dan niet bij een haardvuur, wil je een cocktail die snel klaar is, heel feestelijk oogt en die je een warm gevoel geeft, zelfs met ijsblokjes. Dat is een job voor de Rockabillie, drie ingrediënten, geen gedoe en overheerlijk.

ROCKABILLIE

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

50 ml whisky

25 ml amaretto

zeste van citroen

ijsblokjes

Doen

Vul een glas met ijsblokjes. Giet whisky en amaretto over het ijs en roer even. Garneer met zeste van citroen.

Opinel tourneermes

Met een tourneermes, een klein mes met een gebogen lemmet, kun je mooie citroenkrullen snijden. Kies voor een tourneermes van Opinel en je haalt een klassieker in huis waar je jaren plezier aan beleeft. Ze zijn niet alleen een streling voor het oog, ze zijn ook van heel degelijke kwaliteit. Je hebt ze in verschillende kleuren, maar voor ons is de versie in hout een favoriet die past in elke bar en keuken.

Tourneermes vanaf 8 euro, www.opinel.com