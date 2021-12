Magnus Carlsen lijkt op weg wereldtitel schaken te behouden na blunder van uitdager Nepomniachtchi

De Noor Magnus Carlsen (31) lijkt op weg zijn wereldtitel schaken te behouden. Tegen zijn Russische uitdager Ian Alexandrovich Nepomniachtchi (31) staat hij na dinsdagavond op een 6-3-voorsprong in een ‘best of 14’.

Het was Nepomniachtchi die de beste start genomen had en Carlsen al snel in het defensief gedrongen had, maar de Russische grootmeester liet na dat voordeel uit te buiten met een te gehaaste zet terwijl hij nog ruim in het voordeel was op de klok. Door een tactische flater zette hij daarna zijn loper helemaal vast. Met één zet kantelde het voordeel zo helemaal naar Carlsen, die zijn tegenstander na 39 zetten zag opgeven.

Er resteren nu nog vijf wedstrijden voor Nepomniachtchi om de regerende wereldkampioen zijn titel af te snoepen. Tot dusver waren er in de geschiedenis slechts twee spelers die ooit een achterstand van twee punten nog wisten om te buigen in een zege. Drie punten ophalen lijkt dus helemaal onmogelijk te worden. Carlsen is al wereldkampioen schaken sinds 2013.