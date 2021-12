“Mathieu van der Poel later afgereisd naar stage door knieblessure”

Mathieu van der Poel is later afgereisd naar zijn stage met zijn team Alpecin-Fenix doordat hij een knieblessure heeft opgelopen. Dat meldt WielerFlits woensdagochtend. De Nederlander zou met de naweeën kampen van een valpartij op training zo’n twee weken geleden. Daardoor moest hij de fiets noodgedwongen een aantal dagen aan de kant laten.

Nog volgens WielerFlits zou de start van het crossseizoen van de wereldkampioen veldrijden niet in gedrang komen. Van der Poel zou in het weekend van 18 en 19 december in Rucphen en Namen zijn rentree willen maken.