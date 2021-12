LA Lakers winnen klassieker tegen Boston: LeBron James en Russell Westbrook zetten puntjes op de i

De Los Angeles Lakers hebben dinsdagavond de klassieker in de NBA tegen de Boston Celtics gewonnen met 117-102. LeBron James leidde zijn team met 30 punten naar de zege in het duel tussen de twee meest gelauwerde teams uit de NBA (allebei 17x kampioen).

Naast ‘LBJ’ hadden ook Russell Westbrook (24 punten, 11 rebounds) en Anthony Davis (17 punten, 16 rebounds) een ruim aandeel in de overwinning van de Californiërs. Bij de bezoekers kon Jayson Tatum zich troosten met de titel van topschutter van de wedstrijd (34 punten).

In het klassement staan de Lakers met dertien zeges en twaalf nederlagen op de zesde plaats van de Western Conference. Boston legt hetzelfde winstpercentage voor en is daarmee pas tiende in de Eastern Conference, op ruime afstand van leider Brooklyn.

De Nets wonnen dinsdagavond onder impuls van Kevin Durant (24 punten, 7 rebounds) en James Harden (23 punten, 12 assists, 9 rebounds) met 99-102 bij het Dallas van Luka Doncic (28 punten, 9 assists).

In de derde partij van de avond trokken de New York Knicks met 109-121 aan het langste eind bij de San Antonio Spurs. R.J. Barrett blonk uit met 32 punten waaronder zeven driepunters.