Boris Johnson in verlegenheid door video over ‘nooit plaatsgevonden kerstfeestje’ tijdens lockdown

De video, die in handen kwamen van ITV, werd opgenomen op 22 december 2020. De vrijdag ervoor, 18 december, zou er volgens heel wat bronnen een kerstfeestje hebben plaatsgevonden in Downing Street. Maar dat zou in strijd zijn geweest met de coronamaatregelen die toen van kracht waren.

In de video is te zien hoe Ed Oldfield, een adviseur van Johnson, tijdens de voorbereidingen voor de geplande dagelijkse persbriefings aan de toenmalige woordvoerder van de premier, Allegra Stratton, vraagt achter geruchten over het kerstfeestje. “Ik heb net berichten op Twitter gezien dat er vrijdagavond een kerstfeest in Downing Street was, bevestigt u die berichten?”, vraagt Oldfield. Stratton antwoordt: “Ik ben naar huis gegaan” voordat ze lacht en pauzeert, nadenkend over een antwoord. Oldfield voegt toe: “Zou de premier het houden van een kerstfeest goedkeuren?” Opnieuw lachend vraagt Stratton aan de collega’s in de zaal: “Wat is het antwoord?”, waarop Oldfield antwoordt: “Ik weet het niet.”

Iemand anders zou daarop gezegd hebben: “Het was geen feest, het was kaas en wijn.” Stratton antwoordt: “Is kaas en wijn in orde?” Ze voegt eraan toe, tot brede hilariteit in de kamer: “Het was een zakelijke bijeenkomst.”

Johnson’s woordvoerder en verschillende ministers hebben volgehouden dat elk evenement voldeed aan de Covid-regels. Maar maandag veranderde de woordvoerder van standpunt en zei ze dat er geen feest had plaatsgevonden. Op dinsdag herhaalde de woordvoerder van Johnson dat dit het standpunt van Downing Street was, door te zeggen: “Ik denk niet dat er iets toe te voegen is aan wat ik eerder heb gezegd. Ons standpunt is niet veranderd.”

Maar de video die nu opgedoken is, zal er ongetwijfeld voor zorgen dat daar opnieuw vragen over gesteld zullen worden.

