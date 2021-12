Bart Swings start wel degelijk in Wereldbeker Calgary: “Ben helemaal niet naar huis gevlogen”

“Ik doe hier gewoon mee”, zei hij dinsdagavond (plaatselijke tijd). “Ik heb geen idee hoe het bericht in de wereld is gekomen dat ik naar huis zou zijn teruggevlogen.”

De Nederlandse website schaatsen.nl had dinsdag gemeld dat Swings voor de wedstrijden in Calgary forfait had gegeven, omdat hij aan alle olympische eisen had voldaan. Maar het bericht is inmiddels van de site verdwenen. Swings: “Het gaat goed, er is geen reden om niet in Calgary te schaatsen.”

Swings schaatst op de Olympic Oval van de Winterspelen van 1988 de 1.500, de 5.000 meter en de mass start. Hij wordt begeleid door Martin ten Hove, één van de coaches van Team IKO. Zijn broer Erwin verblijft nog steeds in een hotel in Salt Lake City, waar vorig weekeinde de wereldbekerwedstrijden plaatsvonden. Hij heeft daar positief heeft getest op corona. Zodra hij negatief test, kan hij de Verenigde Staten verlaten en naar Nederland terugvliegen. “Het is voor hem beter dat hij niet naar Canada gaat. Hier zijn de coronaregels veel strenger. Daarom ben ik nu erg voorzichtig”, aldus Swings.