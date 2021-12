Treinverkeer tussen Diest en Hasselt onderbroken door aanrijding

Dit is een archieffoto van een overweg. Dit is niet de plaats van het ongeval. — © Johnny Geurts

Door een aanrijding op de sporen in Schulen is het treinverkeer tussen Diest en Hasselt sinds 9 uur een tijdlang onderbroken. Vervangbussen zijn ingezet.

Het treinverkeer zal vermoedelijk tot in de latere voormiddag hinder ondervinden doordat de politie bezig is met het onderzoek naar de aanrijding. Spoorbeheerder Infrabel is er om de schade te herstellen.

