Altijd wel ergens in de weer, die Inge Paulussen. Zoals in Quinnie & Quinn, de kindervoorstelling met Dimitri Leue. Of in Twee zomers, de nieuwe serie van Tom Lenaerts, die begin volgend jaar op tv komt. De actrice zet dan ook haar tanden in een theaterstuk van Hannelore Bedert. En toch is haar supertip: maak ruimte om te lummelen.