Laura ‘Madam Bakster’ verliest haar man Kobe (30) aan kanker: “De liefde voor elkaar zal blijven”

Laura en Kobe begonnen in 2017 met de koffiebar op de Brabantdam. — © fvv

Afgelopen vrijdag overleed Kobe Jackxsens (30) aan de gevolgen van maagkanker. Hij was de rechterhand én echtgenoot van Laura Verhulst (27), met wie hij de gezonde bakkerij en koffiebar ‘Madam Bakster’ op de Brabantdam runde. Laura maakte het nieuws dinsdag bekend via sociale media.

“We wisten dat de dag zou komen”, schrijft ze. “Maar voorbereid ben je nooit helemaal.” Kobe kreeg eind vorig jaar de diagnose. De kanker was intussen al uitgezaaid naar zijn slokdarm. Na een zware operatie en chemoterapie bleek begin november dat Kobe uitbehandeld was. Hij overleed vrijdag op 30-jarige leeftijd.

“Kobe vond rust in mijn armen, zoals hij het wou”, staat verder te lezen. “Ik ben zo onmetelijk trots op zijn traject het afgelopen jaar. Op hoe hij vorm gaf aan iets dat niet vorm te geven valt. Ik zet die taak nu alleen verder. Het verdriet is er, maar er is ook zoveel meer. De liefde voor elkaar zal blijven en geeft richting.”

Laura laat nog weten dat bloemen niet hoeven, maar dat kaartjes welkom zijn. Net als krasloten: “Zo hopen we met een knipoog dat slechte lotje dat we trokken toch recht te zetten.” De koffiebar blijft de hele maand gesloten, maar de bakkerij en de webshop blijven geopend.