Franse pers hard voor Club Brugge: “Verbazend gebrek aan agressiviteit”, “kleine ploeg” en “niet op de afspraak”

Nee, in tegenstelling tot de heenmatch heeft de passage van Club Brugge in het Parc des Princes dinsdagavond geen indruk gemaakt op de Fransen. Na de 4-1-zege van PSG zijn de plaatselijke media niet mals voor de Belgische kampioen.

“Terwijl ze de enige ploeg op het veld was die nog ergens voor speelde, heeft Club Brugge lang een verbazend gebrek aan agressiviteit tentoongespreid”, stelt de Franse sportkrant L’Equipe, die gezien had dat blauw-zwart nog de derde plek kon pakken. “Daardoor heeft zijn verdediging lange tijd afgezien met een hulpeloze Hendry en een Ricca die ontzettend veel afval in zijn spel had. Mignolet ging in de fout bij de openingsgoal maar zonder hem zou de schade nog veel hoger kunnen zijn opgelopen.”

De slechtste punten in de spelersbeoordelingen van L’Equipe zijn dan ook voor Club Brugge, met Fede Ricca en youngster Cisse Sandra die allebei een 3 op 10 krijgen. “Sandra stapelde de balverliezen en slechte keuzes op en miste bovendien de kans zijn team op gelijke hoogte te brengen door de bal niet af te geven aan Lang”, aldus de Fransen. Mignolet was samen met Lang de uitblinker voor de Fransen. “De Nederlander was de creatiefste en gevaarlijkste Bruggeling, met goeie passjes aan De Ketelaere en Rits, die uiteindelijk de eer redde.”

Kleine ploeg

Toch is het vooral PSG - of beter: Messi en Mbappé - waar het om draait. De lokale krant Le Parisien kraait victorie na een “spektakelmatch” in de Champions League. “Zeker, Club Brugge verdedigde niet zoals Nice (0-0) en legde niet dezelfde intensiteit en impact als Lens (1-1), aan de dag, maar het gaat hier nog steeds om een kleine ploeg met zijn charme en enkele goede spelers. Het was echt wel PSG dat zijn spelniveau opgekrikt heeft en zich bij momenten precies toonde zoals we hen hadden voorgesteld.”

Ook Le Figaro benadrukt dat de sterspelers van PSG niet veel in de weg gelegd werd. “Club Brugge was niet op de afspraak”, schrijft het Franse dagblad. Blauw-zwart valt er onder “flops” van de wedstrijd. “Al in de tweede minuut lieten zich verrassen. Club Brugge leek gewoon niet zo goed als in de heenmatch. De Belgen maken op dit moment een moeilijke periode door en hadden veel moeite met het duo Messi-Mbappé. Achterin stonden ze op lemen voeten, in de aanval waren de Belgen ongeïnspireerd. Zij eindigen op een vierde en laatste plek in deze groepsfase.”

Door de 4-1-nederlaag van gisteravond op het veld van PSG is Club Brugge Europees uitgeschakeld.

