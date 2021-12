Strafrente leverde Belgische banken al 165 miljoen euro op

De Belgische banken leggen al een tijd negatieve rentevoeten op aan vermogende klanten, bedrijven en organisaties die te veel cash op hun rekening hebben staan. De maatregel is het gevolg van de aanhoudende lage rente en het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Het traditionale verdienmodel - spaargeld aantrekken en tegen hogere tarieven omzetten in leningen - van de banken staat daardoor onder druk. Banken moeten bijvoorbeeld zelf 0,5 procent rente betalen als ze geld dat ze niet meteen in kredieten kunnen omzetten, bij de ECB parkeren.

Doorgaans wordt een negatieve rente van 0,5 procent aangerekend vanaf 250.000 euro, al verschilt de drempel van bank tot bank en van klant tot klant. Uit een antwoord van minister van Financiën Vincent Van Pete­ghem (CD&V) op een parlemen­taire vraag van Groen-Kamerlid Dieter Vanbesien blijkt dat die strafrente op deposito’s de banken het voorbije anderhalf jaar 165 miljoen euro heeft opgeleverd.

Het gaat om 86 miljoen euro in 2020 en 79 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021. “Die bedragen vertegenwoordigen respectievelijk 2 procent en 2,5 procent van de nettowinst van de sector over die periodes”, antwoordde de minister.