Cédric Van Branteghem wordt CEO van het Olympisch Comité

Cédric Van Branteghem (42) is momenteel meetingdirecteur van de Memorial Van Damme. Als voormalig topsporter nam hij tweemaal deel aan de Olympische Spelen en maakte hij deel uit van het 4x400 estafetteteam dat in 2008 vierde werd op de Spelen van Peking. Hij volgt Philippe Vander Putten, op die eind februari het BOIC verlaat.

Jean-Michel Saive, voorzitter van het BOIC: “Toen Philippe Vander Putten in april van vorig jaar aankondigde dat hij het BOIC zou verlaten, stond het BOIC voor de uitdaging om een waardige vervanger te vinden. Ik ben zeer tevreden dat Cédric Van Branteghem zich aangesproken voelde door onze vacature. Cédric heeft een indrukwekkend parcours afgelegd, zowel als topsporter als op professioneel vlak. Samen met de raad van bestuur kijk ik uit naar deze nieuwe samenwerking en heet Cédric van harte welkom bij Team Belgium.”

Cédric Van Branteghem: “Ik dank het BOIC voor het vertrouwen dat het in mij stelt en ik verheug me erop om Team Belgium te versterken. Ik heb in het verleden al veel mooie momenten beleefd met Team Belgium; het voelt in zekere zin dan ook aan als thuiskomen. Onze belangrijkste prioriteit zal zijn om samen met alle betrokken topsportactoren en partners verder te bouwen met de ambitie om het aantal Belgische atleten in de wereldtop (Top 8) op de Olympische Spelen te verhogen. Ik kijk uit naar deze uitdaging, samen met het BOIC-team.”

Van Branteghem blijft tot eind januari bij Golazo en zorgt voor een soepele overgang van de lopende projecten. Zowel voor de leiding over de diverse atletiekevenementen als voor zijn rol in de internationale consultancy gaat Golazo op zoek naar vervanging.(hjb)