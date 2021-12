Flo Windey komt naar je toe voor De Warmste Week: “Ik zou het best oké vinden mocht het Glazen Huis terugkeren, maar of de anderen mij aankunnen...”

“Als je me straks ziet passeren, claxonneer dan gerust. Ik toeter wel terug.” De kans dat u Flo Windey (26 ) in de twee weken voor Kerstmis ergens in Vlaanderen tegenkomt, is reëel. De Studio Brussel-presentatrice toert dan rond in een auto met op het dak een grote microfoon. “Laura en Brahim hebben er ook zo een en met z’n drieën reppen we ons naar zo veel mogelijk plekken waar Warmste Week-acties op het getouw staan. Ter plekke snuiven wij de sfeer op, duwen organisatoren en toevallige passanten een micro onder de neus en dat alles krijgt Vlaanderen tijdens De Warmste Week live op de radio, Studio Brussel en MNM tegelijk.”

Normaal voelen

Flo Windey werd bekend met haar programma’s waarin mensen hun vragen rond seks en het leven in al zijn facetten open en bloot op tafel konden gooien. Dat heeft haar extra gevoelig gemaakt voor het thema van De Warmste Week: kunnen zijn wie je bent. “Alles wat ik tot dusver al maakte had eigenlijk precies dat doel. Het mooiste compliment dat je mij kunt geven is ‘Je doet me me normaal voelen’.”

Dat ‘normaal zijn’ spookt al sinds haar tienerjaren door Windeys leven. “Als puber paste ik mezelf heel erg aan om niet ‘die rare’ te zijn. Eigenlijk las ik het liefst een boek of zette ik een koptelefoon op om naar The Cure en David Bowie te luisteren. Maar ik deed dan toch maar wat populairdere dingen om niet de outcast te zijn. En wat gebeurde er? Ik werd 18 en wist niet wie ik was. Precies daarom is De Warmste Week zo belangrijk.”

© © VRT - Joost Joossen

Dat die wegens corona mensen niet fysiek kan samenbrengen noemt Windey “behoorlijk balen”, maar “daar passen wij een mouw aan door als Power Rangers naar Vlaanderen toe te komen en radio te maken. Met De microfoon, maar ook met Iedereen danst, via de verzoeknummers die Vlaanderen kan aanvragen en de vlammetjes die we verkopen.” Zelf heeft ze haar nummer al in gedachten: “Seventeen van Sharon Van Etten. Een nummer over 17 zijn, waarin de zangeres terugkijkt op jong zijn en jezelf ontdekken.”

Over Iedereen danst, gehost door Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba doet Windey nog iets geheimzinniger. “Coronaproof willen we iedereen thuis aan het dansen krijgen, maar Gloria vertelde me ook dat ze elke dag een dans zullen doen. Wat dat precies wordt, hoor je later wel.”

Terug naar het Glazen Huis?

Voor Windey wordt dit haar eerste De Warmste Week als presentatrice, maar dat wil niet zeggen dat ze geen ervaring heeft met de actie. “Als tiener liet ik me sponsoren voor de marathon en op de hogeschool maakten we radio voor de Warmste Week. Ik stond ook drie keer aan het Glazen Huis, voor de concerten van Snow Patrol, Selah Sue en Netsky. Toegegeven, vooral voor de sfeer. Pas toen ik bij Studio Brussel aan de slag ging, zag ik met hoeveel enthousiasme er achter de schermen wordt gewerkt. Ik zou het trouwens best oké vinden, mocht het Glazen Huis terugkeren. Da’s ondertussen een beetje retro en all things retro zijn ondertussen cool. Of ik er zelf in zou willen zitten? Dat hangt af met wie, niet? Ik weet niet of de anderen mij wel aan zouden kunnen, ik ben voor mezelf al behoorlijk vermoeiend. (schatert) Maar hey… kunnen zijn wie je bent, he?” (jdr)