Gemeenteraad vergadert opnieuw digitaal op maandag 13 december

Riemst

Na enkele openbare fysieke vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad eerder dit jaar besliste burgemeester Mark Vos om maandag 13 december opnieuw digitaal te vergaderen. “Spelbreker is uiteraard de coronapandemie die ons dwingt om zo weinig mogelijk risico’s te nemen. Als gemeenteraad hebben we een voorbeeldfunctie en volgen we de aanbevelingen van de overheid die aandringt op zoveel mogelijk telewerk.”