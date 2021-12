Tweemaal goed nieuws voor Tiesj Benoot, transfer naar Jumbo-Visma én papa: “De Sint heeft een cadeautje gebracht”

Dinsdag werd bekend dat Tiesj Benoot de overstap maakt van Team DSM naar Jumbo-Visma. Niet veel later maakte de Belgische renner bekend dat hij papa is geworden.

LEES OOK.Ook Tiesj Benoot vertrekt vroegtijdig bij Team DSM en wordt ploegmakker van Wout van Aert bij Jumbo-Visma

“Ik geloof dat ik mijn plafond nog niet bereikt heb”, aldus Benoot oover zijn transfer. “Bij Team Jumbo-Visma denk ik die stap vooruit te kunnen zetten. De laatste jaren heb ik opgekeken naar deze ploeg. Ik ken wat jongens uit de ploeg waardoor ik wel een beetje kan inschatten hoe het eraan toegaat. Er heerst een professionele manier van werken die me aanspreekt.”

Wat later, goed nieuws nummer twee voor Benoot. “Hier is ze dan! De Sint bracht gisteren het mooiste cadeautje dat we konden wensen. We werden fiere ouders van een dochtertje, Roos. Mama en kindje stellen het goed!”