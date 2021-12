Inbrekers laten auto achter in Zonhoven: klopjacht ingezet door politie

Zonhoven

De politie LRH heeft dinsdagavond een klopjacht ingezet op verdachten van een inbraak in een andere zone. De inbrekers hadden hun vluchtauto achtergelaten in de buurt van de Mezenstraat. Met combi’s en drones werden de straten doorzocht.

De verdachten hadden even daarvoor ergens ingebroken, waren betrapt en sloegen op de vlucht. Hun vluchtauto lieten ze in Zonhoven achter om dan vermoedelijk te voet verder te gaan. De hele omgeving werd uitgekamd. De zoekactie had rond 21.30 uur nog niets opgeleverd en werd rond die tijd stopgezet.

