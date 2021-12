Valérie Courtois kaartte gedrag bondscoach eerder al aan: “Zijn aanpak is niet normaal”

Een gedroomd huwelijk, een van de betere sprookjes in sportland leek het. Tot er steeds meer verhalen opdoken over Gert Vande Broek, de bondscoach van onze nationale volleybalvrouwen. Verschillende speelsters spreken over emotioneel misbruik, fatshaming, scheldtirades en een veel te harde aanpak. Voor de huidige kapitein van de Yellow Tigers, Ilka Van de Vyver, is de maat vol. Zij besloot dinsdag op te stappen. “Ik wil niet meer voortwerken in die cultuur.”