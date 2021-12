Trainer slaat Beringse zaalvoetbalsupporter een complexe neusbreuk

Een 46-jarige beloftetrainer van Besiktas Gent is tot een werkstraf veroordeeld nadat hij een supporter van zaalvoetbalclub DSM Koersel enkele rake klappen verkocht. De dader was niet opgezet met de felle aanmoedigen van het Beringse slachtoffer en bezorgde hem een neusbreuk.

De feiten dateren van 23 augustus 2019. Het ging er in de tribune in Beringen hevig aan toe. Zo hevig zelfs dat er een discussie ontstond dat er te hevig gesupporterd werd door de thuisploeg. De hulptrainer van de Besiktas Gent, die ook in de tribune zat, besloot daarop om een 26-jarige Beringenaar op het gezicht te timmeren. Het slachtoffer was een tijdje bewusteloos en hield er een verplaatste neusbreuk aan over. Een week was de man arbeidsongeschikt.

Aanvankelijk betwistte de dader dat hij aanwezig was. Zijn naam op het wedstrijdblad en verklaringen van getuigen gaven het tegendeel aan. Tijdens het proces betwistte hij de feiten dan ook niet langer. Hij betuigde zijn spijt en stelde zijn verantwoordelijkheid te willen opnemen.

De rechter hekelde in het vonnis dat de beklaagde een voorbeeldfunctie had, maar er zijn voeten eraan veegde. Het komt de veertiger, die van de voetbalbond eveneens een schorsing kreeg, nu op 400 euro boete en een werkstraf van 100 uur te staan. Als hij deze niet uitvoert, hangt hem alsnog twaalf maanden cel boven het hoofd. De proceskosten van 300 euro zijn eveneens voor zijn rekening. Aan het slachtoffer is hij een vergoeding van 1.881 euro verschuldigd. De werkgever van de Beringenaar kreeg 650 euro toegekend.