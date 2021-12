Tongenaar Govert Deploige, Steven in W817 en nu dus ook in 8eraf. — © Sofie Gheysens

Tongeren

Met ‘8eraf’ is de ‘W817’-film er, eindelijk. Een opluchting voor Tongenaar Govert Deploige (48), die Steven vertolkte in de cultsitcom. Die ook best baanbrekend was. “Ik hoop, en ik denk echt, dat we ermee het verschil hebben gemaakt.”