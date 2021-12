Intussen in de Jupiler Pro League: Club Brugge opnieuw op de vingers getikt voor ‘berucht’ spreekkoor

Supporters van Club Brugge zongen op het veld van STVV opnieuw het beruchte spreekkoor “Al wie niet springt, is een jood”. De racisme- en discriminatiekamer van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft blauw-zwart daar dinsdag nog eens voor op de vingers getikt, maar legde slechts een voorwaardelijke boete op.

In de competitiematch tussen STVV en Club Brugge (1-2) zongen de bezoekende fans na de treffer van Bas Dost het beruchte spreekkoor gedurende een minuut. Voor dezelfde tekst, maar dan tegen RSC Anderlecht, werd de landskampioen twee weken geleden nog maar bestraft. Er werd onder meer opgelegd om een sensibiliserende campagne op touw te zetten. Blauw-zwart stelde die alternatieve sanctie nauwgezet op te volgen.

Ter zitting lichtte Club Brugge daarnaast de vele acties toe die de club onderneemt om discriminatie uit het Jan Breydelstadion te bannen: een foundation met een werkingsbudget van 1 miljoen, het sensibiliserende lessenpakket “Geef racisme de rode kaart” in 20 scholen, een bekroond boek over racisme en een ethische code die iedereen die contractueel verbonden is aan Club moet ondertekenen.

De racisme- en discriminatiekamer besloot behalve een voorwaardelijke boete van 2.000 euro geen straf op te leggen voor de gezangen tegen STVV, maar maant Club Brugge wel aan om het engagement dat na de incidenten tegen RSCA werd aangegaan, voort te zetten. Als de bewijsstukken voor de alternatieve sanctie voor 7 januari niet worden geleverd, wordt de boete effectief.