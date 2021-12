Trajectcontroles discussiepunt in Bilzen: “Privéfirma wil winst maken ten koste van verkeersovertreders”

Mag een stad boetes voor snelheidsovertredingen op haar grondgebied laten meten door een privéfirma die zo veel mogelijk winst wil maken, en die daarom zal proberen zoveel mogelijk metingen te doen? En mogen we denken dat snelheidsduivels alleen maar aangemoedigd worden om nog meer overtredingen te begaan als verkeersremmende maatregelen bij een trajectcontrole worden weggenomen? Is dat dan om ervoor te zorgen dat die privéfirma zo snel mogelijk haar investeringen terugverdient aan de snelheidsboetes?

Het zijn vragen die vanavond gesteld worden op de gemeenteraad in Bilzen. Zoals u gisteren kon zien in ons nieuws wordt daar een groot verkeersplan voorgelegd dat de verkeerssituatie in 150 straten verandert. Op 12 plaatsen komen er trajectcontroles. Oppositiepartij N-VA is woedend omdat het stadsbestuur die trajectcontroles overlaat aan een privéfirma die volgens de partij vooral uit zou zijn op winst maken ten koste van verkeersovertreders.