Truienaar ontwikkelt platform om personeelstekort in zorg mee op te vangen. — © TV Limburg

De Limburgse zorgsector kampt met een van de grootste uitdagingen in de geschiedenis. Er is een groot personeelstekort en vorige week werd nog maar eens de oproep gedaan om alle niet essentiële ingrepen uit te stellen. Daarom bouwde Joris Brugmans samen met Dirk Vanstraelen het platform Paragon Medical. Het Limburgs platform verbindt deeltijdse zorgmedewerkers met zorgorganisaties om zo het personeelstekort in de zorg mee op te vangen.