Unicef heeft recordbedrag nodig in 2022

Wegens conflicten, de klimaatcrisis en de coronapandemie heeft Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, een recordbedrag nodig in 2022. De organisatie zoekt donaties voor in totaal 9,4 miljard dollar (8,35 miljard euro). Dat is 21 procent meer dan ze had uitgetrokken voor 2021. In totaal wil Unicef 177 miljoen minderjarigen en hun gezinnen in meer dan 140 landen helpen.