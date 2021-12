Jongeren drinken minder dan vroeger, maar bingedrinken is problematisch

Jongeren gebruiken minder alcohol, tabak en drugs in vergelijking met 20 jaar geleden. Dat blijkt uit een rapport van VAD, Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Toch zijn er enkele aandachtspunten, want wat alcohol betreft is het excessief gebruik niet gedaald. Meer jongeren bingedrinken, dat wil zeggen dat ze op een korte tijdspanne veel alcohol nuttigen. Wat roken betreft, is het aantal regelmatige rokers in het secundair onderwijs spectaculair gedaald in de voorbije jaren. Al telt het BSO en TSO wel meer regelmatige rokers dan jongeren in het ASO.