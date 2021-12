Biden spreekt Europese leiders en Poetin over situatie aan Wit-Russische grens

Het gesprek tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin is dinsdag rond iets na 18 uur Belgische tijd afgelopen. De twee bespraken via een beveiligde videoverbinding de situatie in Oekraïne. Het gesprek duurde ongeveer twee uur, berichten de Russische persagentschappen Ria Novosti, TASS en Interfax.

Washington beschuldigt Rusland ervan een inval in Oekraïne voor te bereiden, maar Moskou ontkent dat. De situatie doet denken aan 2014, toen Moskou de Krim, het Oekraïense schiereiland, annexeerde. Daarop volgde een gewapend conflict in Oost-Oekraïne door pro-Russische separatisten. Tijdens die oorlog vielen meer dan 13.000 doden.

Joe Biden koos ervoor om het gesprek te voeren vanuit de ‘Situation Room’, een ultrabeveiligde ruimte in de kelder van het Witte Huis waar geheime gesprekken plaatsvinden. Dat illustreert hoe zeer de spanning te snijden is.

Beleefdheden

De pers heeft geen toegang tot de ruimte en er zijn ook geen foto’s genomen. Het Kremlin liet wel enkele foto’s los van Poetin die via een scherm spreekt met zijn Amerikaanse ambtsgenoot.

© AP

De Russische televisie zond zelfs de uitwisseling van beleefdheden uit. “Het is goed om je weer te zien”, zei Biden, waarop Poetin antwoordde: “Ik groet u, meneer de president”. De Russische president bevond zich in zijn residentie in Sotsji, een badplaats aan de Zwarte Zee.

Bondgenoten

Biden nam na het gesprek meteen contact op met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse kanselier Angela Merkel en de Italiaanse en Britse premiers Mario Draghi en Boris Johnson om hen te laten weten hoe het onderhoud verlopen is.

Maandag had Biden nog met dezelfde bondgenoten gepraat en hij had hen toen beloofd om contact te houden, klinkt het in een mededeling. Het Witte Huis laat nog weten dat de Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan om 20 uur Belgische tijd vragen van journalisten zal beantwoorden tijdens een persconferentie.