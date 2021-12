Kapitein Yellow Tigers stopt ermee na beschuldigingen aan adres van bondscoach: “Ik ben op… Dit is mijn keuze”

LEES OOK.Yellow Tigers-coach Gert Vande Broek reageert na beschuldigingen: “Natuurlijk ben ik ook geschrokken”

Naar aanleiding van deze getuigenissen heeft de volleybalfederatie de bondscoach om toelichting en context gevraagd. “Na dat gesprek is de federatie ervan overtuigd dat Vande Broek te allen tijde een ontwikkelingsklimaat heeft nagestreefd, waarbinnen speelsters zowel individueel als in ploegverband optimaal kunnen presteren en excelleren”, klinkt het. “Vande Broek heeft in dit proces nooit de intentie gehad om iemand persoonlijk te raken.”, klinkt het.

Maar Van de Vyver, die voor Stuttgart speelt, denkt er het hare van en stopt bij de Yellow Tigers.

LEES OOK.Yellow Tigers maken bondscoach met de grond gelijk: “Ik ben buiten gepest door de coach, stap voor stap”

“Naar aanleiding van het programma De prijs van de winnaar wil ik het volgende met jullie delen aangezien hier veel commotie omtrent is”, klinkt het. “Dat het programma niet heel de tijdlijn van de Yellow Tigers weergeeft is zeker waar. Maar wat er gezegd geweest is klopt volledig. De omstandigheden die er toen waren, zijn nu anders. De scheldwoorden die 10 tot 5 jaar geleden gezegd zijn geweest waren de laatste 5 jaar niet meer van toepassing, dat kan ik beamen. De drie speelsters die in de naam van de ploeg hebben gesproken, hebben hun eerlijk verhaal verteld. Natuurlijk valt er veel meer te vertellen waardoor de context duidelijker zou worden en er meerdere zaken aan bod zouden komen. Het gaat hier niet enkel over scheldwoorden, het gaat over de ‘vibe’ waarin je zit tijdens het nationaal team-seizoen, over het constante bedrukkende crazy-gevoel waarin je dan nog eens moet presteren. Jammer dat hier niet vroeger werd bij stilgestaan. Als ‘huidig kapitein’ wil ik hier nog het volgende aan toevoegen, als speelsters van de huidige generatie hun mening willen uiten over deze problematiek en hoe het er vandaag de dag aan toe gaat moet elke speelster dat in haar eigen naam doen. Dat iedereen van de huidige selectie op dit moment 200% achter de coach staat kan dus niet bevestigd worden.”

LEES OOK.Volleybalfederatie steunt bondscoach Vande Broek na harde kritiek van ex-speelsters: “Wij hopen nog lang met hem voort te kunnen”

“Ik ben op...”

“Doch het regime weegt elke zomer meer en meer op mij. Er werd ons als groep tijdens het EK gezegd dat ieder voor zich moet beslissen hoe je jouw eigen toekomst ziet binnen de Yellow Tigers. Ik heb besloten na deze zomer (2021) dat ik in deze cultuur niet meer wil verder werken. Ik ben op… (Ookal ben ik zo in love met volleybal.) Dit is mijn keuze. Ik heb dit 2 maand geleden ook persoonlijk aan de technisch directeur en de hoofdcoach telefonisch laten weten. Ik wil nog graag de Yellow Tigers bedanken voor de aflopen 10 jaar. Ik heb veel geleerd, heel veel! Op tactisch, technisch, fysiek, emotioneel en mentaal vlak. Maar dit hoofdstuk wordt nu afgesloten. Dit alles durf ik nu pas zeggen omdat mijn besluit vast staat”, sluit Van de Vyver af.