Yellow Tigers-coach Gert Vande Broek reageert na beschuldigingen: “Natuurlijk ben ik ook geschrokken”

Gert Vande Broek heeft via een statement bij Sporza gereageerd op de beschuldigingen aan zijn adres. In het Canvas-programma ‘De prijs van de winnaar’ beschuldigen voormalige Yellow Tigers Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois de bondscoach van psychologisch grensoverschrijdend gedrag.

LEES OOK.Yellow Tigers maken bondscoach met de grond gelijk: “Ik ben buiten gepest door de coach, stap voor stap”

“Ik vind het natuurlijk ontzettend jammer wat ik gisteren gezien en gehoord heb”, klinkt het. “Het geeft me de indruk dat dat het belangrijkste en enige gevoel is dat overblijft bij enkele Yellow Tigers na tien jaar van intense samenwerking op en naast het veld met heel veel - wil ik beklemtonen - ups en downs. Ik kan garanderen dat dat absoluut nooit de bedoeling was. Natuurlijk ben ik ook geschrokken van het beeld dat van mezelf werd opgehangen als coach en ook een beetje als mens.”

“Maar na 24 heftige uren trek ik me vandaag toch een klein beetje op aan de vele spontane reacties van speelsters, publiek en de federatie. Ik kan alleen maar hopen dat die op een of andere manier ook een ander licht doen schijnen op deze zaak.”

“De resultaten van de Yellow Tigers spreken voor zich”

Naar aanleiding van de getuigenissen had de volleybalfederatie de bondscoach al om toelichting en context gevraagd. “Na dat gesprek is de federatie ervan overtuigd dat Vande Broek te allen tijde een ontwikkelingsklimaat heeft nagestreefd, waarbinnen speelsters zowel individueel als in ploegverband optimaal kunnen presteren en excelleren”, klinkt het. “Vande Broek heeft in dit proces nooit de intentie gehad om iemand persoonlijk te raken.”

© BELGA

“Vanaf dag 1 van zijn aanstelling - nu 13 jaar geleden - is zijn inzet om de opleiding van jonge spelers en speelsters in de Topsportschool naar een hoger niveau te brengen onmiskenbaar geweest. Vandaag stellen we vast dat het opleidingsniveau er op tactisch, fysiek en mentaal vlak substantieel op vooruit is gegaan. Het aandeel van Vande Broek kan daarin onmogelijk overschat worden. Ook voor de federatie heeft hij als bondscoach zowel voor als achter de schermen vooruitstrevend werk verricht. De resultaten van de Yellow Tigers spreken voor zich. Topsporters en hun coaches maken samen vaak deel uit van een langdurig traject. Dat onderweg soms extreme emoties de overhand kunnen nemen mag duidelijk zijn. Momenten van hoogspanning zorgen voor tranen van geluk, maar leiden bij momenten ook tot harde woorden.”

LEES OOK.Kapitein Yellow Tigers stopt ermee na beschuldigingen aan adres van bondscoach: “Ik ben op… Dit is mijn keuze”

De volleybond vindt het ook “jammer” dat de betrokken speelsters op geen enkel ogenblik of evaluatiemoment melding hebben gemaakt van de uitspraken of incidenten waarvan sprake in de uitzending. “De federatie heeft daarvoor duidelijke procedures in het leven geroepen, net om de integriteit van elk lid van de federatie te vrijwaren. Wij zullen deze procedures eerstdaags nogmaals helder communiceren naar al onze leden, met duidelijke richtlijnen over wie de aanspreekpunten zijn voor welke problematiek. Ook Gert Vande Broek wenst te benadrukken dat elke speelster en elk staflid bij hem terecht kan voor individuele feedback op welk vlak dan ook, in beide richtingen.”

LEES OOK.Volleybalfederatie steunt bondscoach Vande Broek na harde kritiek van ex-speelsters: “Wij hopen nog lang met hem voort te kunnen”

Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen, bevestigt tot slot dat de federatie “onverminderd en blijvend” het vertrouwen in Vande Broek behoudt. “De manier waarop hij zijn academische kennis over coaching en ervaring op het veld verenigt is uniek in België, en we hopen nog vele jaren op zijn expertise te mogen rekenen. Het feit dat de makers van ‘De prijs van de winnaar’ er bewust voor gekozen hebben om die expertise en ervaring niet aan bod te laten komen en Gert Vande Broek niet als volwaardige stem op te nemen in het programma maar hem pas enkele dagen voor uitzending op de hoogte te brengen van het bestaan ervan, lijkt ons een gemiste kans.”