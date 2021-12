Iconische Coca-Cola kersttruck houdt even halt in Hasselt

Winterland kreeg er dinsdagavond een bijkomende attractie bij, want pal voor de hoofdingang dook de Coca-Cola Kersttruck op. De stilaan iconische truck stopt in december op twintig plaatsen in ons land.

Sinds 2003 bolt de truck van de Amerikaanse frisdrankgigant jaarlijks over de Belgische wegen, maar de Kersttruck dateert al uit 1995 toen in de Verenigde Staten de eerste Coca-Colakersttrucks met hun kerstlichtjes op pad gingen. “We willen de kerstmagie graag tot bij de mensen brengen”, zegt de Kerstman die mee aan boord is en iedereen die hem komt begroeten, ontvangt. “Hasselt is daarbij altijd één van de mooiste plekken om te stoppen omdat we tegenover het mooiste Kerstdorp in Vlaanderen staan.”

© Serge Minten

Toch duurde het wel even voor er ook daadwerkelijk bezoekers richting Kerstman trokken. Wie dat deed kon zelf een digitale kerstboodschap op de wand van de enorme kersttruck laten plaatsen en zich daarmee laten fotograferen. Na een avondje Hasselt gaat de flink verlichte truck op pad naar zijn volgende halteplek. Op 14 december maakt de truck een bijzondere omweg om ook kerstmagie te brengen bij mensen die het wat moeilijker hebben.