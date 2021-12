Invoering verplichte vaccinatie zorgpersoneel loopt mogelijk vertraging op

In Brussel zijn dinsdag volgens politiecijfers 3.800 zorgmedewerkers op straat gekomen tegen de verplichte coronavaccinatie in hun sector. Die komt er na een akkoord op het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaten vertegenwoordigd zijn, en zal worden ingevoerd via een wetsontwerp van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het kernkabinet besliste vorige maand om de verplichting vanaf 1 januari in te voeren, waarna het zorgpersoneel drie maanden de tijd krijgt om zich volledig te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert wordt ontslagen en krijgt een werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.

Maar de invoering loopt mogelijk wat vertraging op. De wettekst zal dit jaar niet meer op de agenda van de Kamer terechtkomen omdat de Raad van State zich nog moet uitspreken in algemene vergadering, legde minister Vandenbroucke dinsdagmiddag uit in Commissie.

Wat dat betekent voor de timing van de vaccinatieplicht is niet helemaal duidelijk, maar in de wandelgangen valt te horen dat een en ander juridisch wordt onderzocht. De vaccinatieplicht zou ofwel retroactief in werking kunnen treden, ofwel wordt de datum van inwerkingtreding uitgesteld.

Een delegatie van de demonstranten is dinsdag ontvangen op het kabinet van Vandenbroucke, laat de woordvoerder van de minister nog weten. Er is een gesprek geweest met de kabinetschef. Het sociaal overleg over de vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel zou in de loop van de komende dagen beginnen. De vakbonden vrezen dat de beslissing het tekort aan zorgpersoneel verder zal doen oplopen.