Opzij, opzij: uitzonderlijk transport met kerstboom zet Wellen even op stelten

Iedereen moest dinsdagmorgen even aan de kant in het centrum van Wellen. Daar kwam een kerstboom met uitzonderlijk transport voorbij. Wellen mag dan een klein dorp zijn, het heeft wel één van de grootste kerstbomen van Limburg.

Toegegeven: de boom op de Grote Markt van Hasselt (16 meter) is nog altijd iets hoger. Maar het scheelt dit jaar toch ook niet veel. Wellen heeft sinds dinsdag een kanjer van 13 meter op het gemeenteplein staan. En eigenlijk staan er in het dorp zelfs twee, want ook op het plein in Ulbeek staat er naar jaarlijkse traditie één te pronken.

“Voor de zoektocht horen we elk jaar weer rond bij onze inwoners,” legt burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) uit. “En blijkbaar was het dit jaar een heel goed jaar. Meestal hebben we zelfs meerdere aanbiedingen, en kiezen we de allermooiste uit. Vaak is dat bij mensen die een den weg willen, omdat hij te groot geworden is. Op die manier helpen wij hen, en zij ons. Onze mannen van de technische dienst zorgen voor het verwijderen en het transport. Zo zijn de kosten voor ons beperkt. Nieuw is dat we dit jaar ook nog eens tweehonderd kleinere kerstdennen met verlichting zullen plaatsen.”

Voor het uitzonderlijke transport van dinsdag moesten enkele invalswegen even afgesloten worden. Maar het kleine Wellen heeft nu dus wel één van de grootste kerstbomen van heel Limburg.

TR