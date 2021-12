Balen

In een weide in Olmen (Balen), juist over de grens met Limburg, zijn maandagnacht of dinsdagmorgen vijf schapen gedood door een wolvenaanval. De bezorgdheid is niet alleen groot bij schapenboeren, maar ook bij andere diereneigenaars in de omgeving. “Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat er een kind wordt aangevallen”, zegt hobbykweker Nick Verlinden.