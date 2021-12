Rampage schuift naar maart, of zelfs naar juli

Rampage, het grootse drum ’n bass festival ter wereld, van de Limburgse organisator Hans Machiels (DJ Murdock) schuift noodgedwongen met data.

Normaal gezien had het feest op 10 en 11 december plaatsgevonden in het Sportpaleis in Antwerpen. “Maar door de coronamaatregelen verhuizen we naar 18 en 19 maart. Of, als dat ook niet lukt, naar 2 en 3 juli”, klinkt het. “We hebben vier weken nodig voor onze opbouw. Als het er op 20 februari nog niet gunstig uitziet, verhuizen we naar de zomer en dan zal ook het Rampage Open Air event opschuiven.” Meer info: www.rampage.eu

cru