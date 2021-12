Nieuwjaarsreceptie wordt ‘voorjaarsreceptie’

Beringen

De nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Beringen kan voor een tweede keer op rij niet doorgaan, de geldende veiligheidsmaatregelen gooien ook dit jaar roet in het eten. “De nieuwjaarsreceptie hebben we deze legislatuur in het leven geroepen om ontmoeting en het gezellig samenzijn van onze stadsgenoten aan te moedigen. In grote aantallen samenkomen is de essentie van zo’n receptie, daarom hebben we besloten om deze niet in januari te organiseren,” legt schepen van Evenementen Werner Janssen uit.