Beerschot biedt Seraing excuses aan voor “beledigende gezangen”

De Luikse club publiceerde de mededeling, ondertekend door algemeen directeur Frederic Van den Steen van Beerschot, dinsdag, zonder te specificeren wanneer de boodschap werd verzonden.

“Het was een zeer faire en aangename wedstrijd om naar te kijken”, klinkt het. “Ook al nam Beerschot de leiding en was er geen reden tot enige vijandigheid tegenover RFC Seraing, zong een deel van onze supporters verschillende gezangen naar de bezoekers. Beerschot veroordeelt dit gedrag van onze supporters en wenst zich te verontschuldigen bij de directie van RFC Seraing en bij iedereen die zich beledigd voelde. Het gezang was beledigend en onnodig. Beerschot is de dialoog aangegaan met zijn fans om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.”

Dialoog of niet, afgelopen zondag liep het weer stevig mis op het Kiel in het burenduel tegen Antwerp (0-1). De Antwerpse derby werd ontsierd door opstootjes tussen beide supportersclans. Een Beerschot-fan stak zelfs het veld over om een vuurpijl in het Antwerp-vak te gooien. “Beerschot betreurt dat individuen de naam van de club en zijn supporters besmeuren met zo’n acties”, reageerde Beerschot maandag in een mededeling. “De club zal streng optreden tegen de individuen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zij zijn de naam Beerschot-fan onwaardig.”