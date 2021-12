Ontdek het verhaal achter deze fantastische foto van de Beringse fotograaf Michiel Pieters

Ontdek hier het verhaal achter de fantastische foto aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge. — © ROBtv

Beringen

Iedereen herinnert zich nog wel de waanzinnige foto aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge. Fotograaf Michiel Pieters uit het Limburgse Beringen legde na verschillende pogingen het plaatje vast waar een man op de beroemde toren staat en de volle maan lijkt aan te tikken. De dertiger reist normaal de wereld rond om de meeste idyllische plekjes te fotograferen, maar door de coronacrisis zoekt ie het tegenwoordig iets dichter bij huis. En hoewel we pas in februari zijn, levert dat dus al meteen één van dé foto’s van 2021 op.