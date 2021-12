Acteur John Goodman is bijna 100 kilo afgevallen

De Amerikaanse acteur John Goodman (69) trok alle aandacht naar zich toe tijdens de première van de nieuwe animatiereeks The Freak Brothers. De acteur ziet er dan ook helemaal anders uit. Hij is namelijk meer dan 90 kilo afgevallen.

Goodman is vooral gekend voor zijn rol als Dan Conner in de sitcom Roseanne. Die rol nam hij op zich van 1988 tot 1997 en hernam die ook opnieuw in de reboot van 2018. Maar nu ziet de acteur er helemaal anders uit. Hij is namelijk bijna 100 kilo lichter.

En dat is het resultaat van jaren hard werken. In een interview met David Letterman in 2010 gaf hij nog toe dat hij 180 kilo woog. Maar daar wou hij komaf mee maken. In 2017 zei hij tegen ABC News: “Vroeger zou ik er drie maanden tussenuit gaan, zo’n 30 kilo afvallen en mezelf dan belonen met een sixpack of wat dan ook en gewoon weer teruggrijpen naar mijn oude gewoontes. Maar dit keer wilde ik het anders aanpakken. Ik kom op een leeftijd waarop ik het niet meer kan veroorloven om stil te zitten.”

“Het was eigenlijk gewoon een kwestie van controle over de porties. ‘Ik heb het niet nodig’, zei ik dan. Maar ik goot en schoof gewoon alles in mijn mond.” Hij nam daarom een personal trainer onder de arm die hem aanzette om zes keer per week te sporten. Hij kocht ook fitnesstoestellen en ging bewust met bewegen en eten om.

Maar dat was niet de enige verandering. In 2007 besloot hij te stoppen met het drinken van alcohol. “Ik moest een Emmy award in ontvangst nemen,” zei hij. “Dus ik miste de repetitie omdat ik dronken was. En tegen de tijd dat het zondagochtend was, trilde ik. Ik was nog dronken, maar ik trilde nog steeds.” Goodman wist dat het zo niet verder kon en belde daarom zijn vrouw. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis en besloot van zijn verslaving af te geraken.