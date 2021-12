Emma Plasschaert legt na tweede wereldtitel de focus op Spelen van Parijs: “Wij hebben nu nog drie jaar”

In Oman haalde Emma Plasschaert, na een eerste gouden medaille in 2018, zondag haar tweede wereldtitel binnen. Meteen werd een wrange 4e plaats op de Olympische Spelen helemaal weggespoeld. De 28-jarige Oostendse zet op die manier de weg naar de Olympische Spelen van 2024 perfect in.

In het Sporthotel van Sport Vlaanderen, aan de Gentse Blaarmeersen, blikte Emma Plasschaert dinsdag tijdens een persconferentie terug op haar tweede wereldtitel in de ILCA 6, de nieuwe benaming van de Laser Radial, maar ook vooruit naar wat volgt in Marseille, waar de zeilwedstrijden plaats hebben van de Olympische Spelen 2024.

“Deze wereldtitel is redelijk onverwacht gekomen. Ik doe op elke wedstrijd mijn uiterste best, ook al hang je soms af van een samenloop van omstandigheden. Zeilen is nu eenmaal een totaal onvoorspelbare sport. In Oman maakten we een week door met relatief weinig wind. Dat zorgde voor heel wat schommelende resultaten bij de verschillende atleten. Pas op de slotdag verzekerde ik me van de winst. Een zalig gevoel”, stelt Emma Plasschaert.

In een spannende medal race greep Plasschaert vorige zomer nipt naast de medailles op de Spelen. “Van die laatste OS hebben we vooral geleerd niet alles op één kant in te zetten. Mijn ietwat conservatieve manier van zeilen zorgde er soms voor dat ik in een positie kwam waardoor ik veel kansen verloor. Ik nam op de laatste dag van het WK in Oman voldoende risico’s met het gekende gevolg. Deze tweede wereldtitel maakt veel goed na de ontgoocheling van Tokio. Wij hebben nu nog drie jaar om de komende Olympische Spelen voor te bereiden. Daartussen zitten er ook nog wel enkele zeer belangrijke wedstrijden. Zoals het WK in Den Haag van 2023”, vervolgt Plasschaert.

De zeilwedstrijden van de OS in 2024 hebben plaats in Marseille. “Het is de bedoeling dat we binnenkort in het zuiden van Frankrijk gaan trainen. Zeker tijdens de zomermaanden. Zo kan er al eens getraind worden in misschien wel dezelfde omstandigheden als die we zullen krijgen tijdens de OS in 2024. Marseille moet me wel liggen, denk ik. Naar ik vernam, is daar veel golfslag wat wel in mijn voordeel spreekt. Het feit dat ik tijdens het WK in Oman startte met niet al te veel stress, maakt dat ik daar enorm van kan genieten. Echt vieren zit er door de coronapandemie niet in. Ik neem alvast wel de ervaring mee. Het is bovendien de bevestiging van mijn wereldtitel in 2018. Mijn nieuwe titel in Oman laat zien dat het geen ‘lucky shot’ was in Denemarken.”

© BELGA

Coach Mark Littlejohn trok lessen na Olympische Spelen

Na de teleurstelling van de vierde plaats op de Spelen van Tokio, volgde er maandag voor Emma Plasschaert een tweede wereldtitel in de Laser Radial in Oman.

“Na de Olympische Spelen van Japan maakten wij een grondige evaluatie”, vertelt haar coach Mark Littlejohn dinsdag in Gent. “We wikten en wogen de positieve en de mindere punten van Emma af. Dit alles gingen we in de praktijk brengen in Oman. En of dat geloond heeft? Wij hebben elke opportuniteit die zich aanbood in Oman genomen, met een wereldtitel tot gevolg. Alles verliep zoals het hoorde. Voor Emma Plasschaert werd het zelfs haar tweede wereldtitel uit haar carrière. Ikzelf leerde wat we nog kunnen bijschaven in de nabije toekomst. Ik denk dan meteen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. We hebben nog veel werk maar er is progressie merkbaar.”

Samen met haar coach trok Plasschaert zonder al te veel stress naar het WK in Oman. “De fysieke voorbereiding op het gebeuren in Oman is toch wat minder geweest. De eerste dagen op het WK liepen wel goed. De focus werd vooral gelegd op de techniek, met de Spelen van 2024 in het achterhoofd. Op de slotdag stond Emma Plasschaert nog op een 5e plaats. Er was nog wel wat mogelijk en bovenal was er niets te verliezen. Ik dacht op het einde dat ze een mooie tweede plaats had binnen gehaald. Bleek tot slot dat Emma wereldkampioene was geworden.”

© Sander van der Borch

Van Acker wil Plasschaert niet te veel druk opleggen

Evi Van Acker, die na haar rijk gevulde sportieve carrière sinds 1 juli de functie waarneemt van Sport Technisch Directeur bij Wind- en Watersport Vlaanderen, was aangenaam verrast met de nieuwe wereldtitel van Emma Plasschaert. Tijdens de persconferentie, waarop beelden werden getoond van de exploten van de zeilster in Oman, genoot Van Acker duidelijk

“Ik ben zo fier op Emma Plasschaert”, opende ze. “Ik noem deze tweede wereldtitel een vervroegd kerstcadeau. Ik ben net begonnen als Technisch Directeur, dus dit doet me enorm veel deugd. De ‘road to Paris’ is op een schitterende wijze ingezet. Ik ben heel gelukkig. Een vierde plaats behalen op de Olympische Spelen is nooit leuk. Ik kan het weten. Het was echter niet de ontgoocheling die overheerste. Het waren de eerste Spelen voor Emma. In feite deed ze het niet slecht. Ze moet dit alles zien als een motivatie om mee te nemen naar de komende Olympische Spelen. We hebben na Tokio een stevige analyse gemaakt van wat er beter kon.”

Er zit nog rek op de prestaties van Emma Plasschaert. “Elke zeiler kan nog verbeteren”, beaamde Van Acker. “Zeilen is een ervaringssport. Er zijn zoveel verschillende omstandigheden waarin prestaties moeten geleverd worden. Enkel op technisch vlak moet je al uren, maanden en jaren trainen. En daar zit bij haar ook nog rek op. In Tokio kwam ze, door omstandigheden, wat snelheid te kort. In Marseille, waar het zeilen plaats heeft op de Spelen van 2024, gaan we daar op inzetten. Daarom ook is haar tweede wereldtitel zo mooi. De werkomstandigheden in Oman waren niet perfect maar Emma werkte het wel netjes af. Marseille moet haar zoveel beter liggen dan Oman. De laatste procentjes zullen ervoor zorgen dat ze eventueel een olympische titel kan behalen. Goud is zeker haalbaar maar ik wil haar niet al te veel druk opleggen. In aanloop naar de Spelen zijn er ook nog de EK’s, WK’s en landenkwalificaties. En die zijn ook allen zeer belangrijk.”