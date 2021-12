Ook Tiesj Benoot vertrekt vroegtijdig bij Team DSM en wordt ploegmakker van Wout van Aert bij Jumbo-Visma

Tiesj Benoot maakte twee seizoenen geleden de overstap van Lotto Soudal naar Team DSM. In zwart-witte loondienst werd hij vorig jaar tweede in Parijs-Nice, achtste in Luik-Bastenaken-Luik en tiende in de Ronde van Vlaanderen. Dit seizoen werd hij vijfde in de “Koers naar de zon” en behaalde hij ook ereplaatsen in de Vlaamse en Waalse klassiekers. Maar naarmate het seizoen vorderde kwam de relatie met de ploeg steeds meer onder spanning.

Benoot en Team DSM vonden nu samen een galante uitweg. Het contract van onze landgenoot werd ontbonden. “Tijdens het seizoen 2021 werd duidelijk dat Benoot zijn beloftes niet kon nakomen, wat tot uiting kwam in prestaties zowel op als naast de fiets”, meldt Team DSM. “Ten gunste van een positieve dynamiek binnen de renners en staf van Team DSM, heeft de ploeg dus meegewerkt aan de beëindiging van de overeenkomst van Benoot. Tiesj is een begenadigd renner met een groot atletisch vermogen, die op veel terrein kan presteren. Als lid van Team DSM heeft hij geweldige prestaties geleverd waarvoor Team DSM hem erg dankbaar is.”

Officieel houdt Benoot het ook erg beleefd. “Ik heb goede herinneringen hier bij Team DSM, met een aantal mooie kansen en ik heb veel geleerd. Het is leuk om deel uit te maken van dit team, maar het is ook veeleisend. Dat is niet negatief tegenover het team; de vele staf en specialisten, evenals teamgenoten zijn allemaal erg gepassioneerd, daarom kunnen renners veel uit zichzelf halen. Ik kon er gewoon niet helemaal samen voor gaan. Ik wens het team, mijn collega’s en teamgenoten het allerbeste.”

Lang rijtje vertrekkers bij Team DSM

Benoot is niet de eerste renner die niet kan aarden bij het eigengereide Team DSM. De Duits-Nederlandse ploeg staat bekend om haar progressieve wetenschappelijke begeleiding, waarin voornamelijk jonge renners zich enorm manifesteren. In het verleden werden de contracten van Marcel Kittel, Warren Barguil, Edward Theuns, Tom Dumoulin, Michael Matthews en Marc Hirschi al ontbonden. Onlangs ontbond ook onze jonge landgenoot Ilan Van Wilder zijn contract bij Team DSM en koos hij voor Deceuninck - Quick-Step.

Tiesj Benoot trekt naar Team Jumbo-Visma. Dat vernam onze redactie uit goede bron. Daar wordt hij een welgekomen versterking in de kern rond Wout van Aert. Teambaas Merijn Zeeman zei vorige week: “In principe is onze ploeg rond, maar voor uitzonderlijk opportuniteiten kunnen we nog plaats maken.” Daarmee doelde Zeeman dus op Benoot.