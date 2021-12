68 dokters en verpleegkundigen besmet na kerstfeestje in Spanje

Na een kerstfeestje onder medewerkers van een Spaans ziekenhuis hebben 68 van hen positief getest op corona. Het gaat om onder meer artsen en verpleegkundigen. Er wordt nog onderzocht of alle besmettingen gebeurden op het feestje, aldus een woordvoerder van het universitair ziekenhuis van Malaga dinsdag. Het is niet bekend of er ook niet-gevaccineerden onder de aanwezigen waren, maar allen zouden voor het feestje negatief getest hebben met een antigeentest.