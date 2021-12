Chelsea-ploegmakker van Romelu Lukaku test positief op corona

Kovacic was nog maar pas terug op training nadat hij acht wedstrijden op rij gemist had met een blessure aan de hamstrings.

Met nog één speeldag te gaan heeft Bekerhouder Chelsea de leiding in handen in groep H. Juventus telt evenveel punten, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Londenaars, die er best aan doen drie punten te pakken in Sint-Petersburg. Juve sluit immers af met een thuiswedstrijd tegen het bescheiden Malmö. De groepswinnaars zijn reekshoofd voor de loting van de achtste finales op het kampioenenbal.

Voorts is het afwachten of Romelu Lukaku een basisplaats krijgt bij The Blues. Het zou zijn eerste zijn sinds zijn terugkeer uit blessure, een tweetal weken geleden. Tegen Manchester United, Watford en West Ham was hij invaller, met telkens meer speelminuten. “Niets is definitief beslist, maar de kans bestaat dat we enkele spelers laten rusten waardoor andere jongens hun kans krijgen”, aldus Tuchel.