Bilzen/Diepenbeek

Om de stress in deze vreemde tijden het hoofd te bieden, zijn vijf studenten van de richting KMO management aan het UCLL gestart met een webshop vol verwenproducten. Daarmee willen ze hun bezoekers de drukke prestatiemaatschappij even laten vergeten. De opbrengst van hun winkeltje gaat naar het dierenasiel in Genk en Fighters Against Cancer.