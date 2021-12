Gekantelde vrachtwagen blokkeert Krommendijk in Meeuwen

Een gekantelde vrachtwagen van het Nederlandse Tax Transport heeft dinsdagnamiddag verkeershinder veroorzaakt in de Krommendijk in Meeuwen. Het plaatselijk verkeer moest enkele uren omrijden.

De Nederlandse trucker volgde zijn GPS, die stuurde de vrachtwagen met aanhangwagen door de smalle Krommendijk. Hier geldt een tonnagebeperking van 5 ton. De trucker was niet bewust dat hij deze smalle verbindingsweg door de Abeekvallei niet mag nemen en hij belandde bij het nemen van een bocht met zijn aanhangwagen in de gracht. De vrachtwagen was onderweg om te leveren bij een plantenbedrijf in de Gestelstraat. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de vrachtwagen uit de gracht te lichten en weer op de weg te plaatsen.

Dit is niet het eerste incident met vrachtwagens die de Krommendijk en de Schansdijk nemen en zich daar vast rijden. De gemeente liet al extra bebording aanbrengen om de vrachtwagenbestuurders attent te maken op het verbod van zwaar vervoer langs deze smalle gemeentewegen. (RDr)